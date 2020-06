tmw Lazio, nuovi controlli in Paideia per il centrocampista Lucas Leiva

Nuovo controlli in Paideia per Lucas Leiva Pezzini, centrocampista della Lazio, che lo scorso 4 aprile si è operato in artroscopia al ginocchio. Nessun problema evidenziato nelle visite precedenti e oggi un nuovo appuntamento nel centro medico di riferimento per i calciatori biancocelesti, ecco la foto al suo ingresso in Paideia: