TMW - Lazio, obiettivo serie A per Minala: le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbero esserci sviluppi immediati per Joseph Minala, poderoso centrocampista camerunense che rientra alla Lazio per fine prestito dopo una brillante stagione disputata tra le file della Salernitana, collezionando 36 gare e cinque reti (tra cui quello entrato nella storia e realizzato al 96’ al Partenio-Lombardi di Avellino nel sentito derby campano). Secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb, Minala per la prossima stagione starebbe puntando deciso a disputare la Serie A, indipendentemente se in Italia o all’estero. Sia perché, dopo oltre 80 gare in cadetteria, si sente ormai pronto a recitare un ruolo da protagonista in una categoria già “assaggiata” con la Lazio (tre presenze) quando era ancora giovanissimo, sia perché i vertici tecnici della nazionale del Camerun - paese che ospiterà la prossima edizione della Coppa d’Africa a giugno 2019 - gli hanno fatto chiaramente intendere che, ai fini di una sua potenziale convocazione (a cui ci risulta il ragazzo tenga molto), sarebbe preferibile che giocasse in massima serie. Ci sono già stati sondaggi da parte di club di A italiana ed estera (Belgio, Francia e Olanda in particolare), ma sembra che qualsiasi futura valutazione del calciatore, e del suo agente Christian Bosco, sarà in ogni caso legata alle intenzioni che manifesterà la Lazio. La dirigenza capitolina, nel caso proponesse a Minala di rimanere a disposizione di mister Inzaghi, troverebbe probabilmente la piena disponibilità del calciatore, legato da sempre ai colori biancocelesti. Le parti, secondo quanto appurato dalla nostra redazione, dovrebbero incontrarsi per un primo confronto nei prossimi giorni.