tmw Lazio, oggi ancora sedute per reparti: per quelle collettive si aspetta

Ieri il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha dato il via libera agli allenamenti di gruppo, ma a Formello prendono ancora tempo per riuscire ad adempiere in toto al protocollo accettato dalle istituzioni governative. Oggi allora spazio alle solite tre sedute con la squadra divisa per reparti. A inaugurare la giornata odierna sono gli attaccanti: Immobile, Caicedo, Correa, Adekanye e i due quinti, Lazzari e Marusic. Inzaghi, con i collaboratori Cecchi e Rocchini, dà subito il via al torello pre riscaldamento (permesso dalle nuove linee guida) e poi divide i sei in due mini-squadre - Marusic, Lazzari e Immobile con la casacca arancione, mentre Correa, Caicedo e Adekanye senza fratino - per una sfida a gol: triangolazione al volo con tiro nella porticina prima col piede e di testa. Poi tiri in porta, difesa da Guerrieri, sfruttando anche i cross dei due esterni. Immobile fa coppia con Correa in area: dopo due mesi di inattività, anche loro due devono ritrovare quel grande feeling che ha permesso alla Lazio di scalare la classifica fino al secondo posto. Nel corso del pomeriggio, in attesa di capire cosa accadrà al Consiglio Federale dove è presente il presidente Lotito, arriveranno centrocampisti e attaccanti. Già domani lo staff tecnico spera di riavere l'intero gruppo a disposizione.