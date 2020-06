tmw Lazio, oggi il ritorno di Lulic. Prossima settimana allenamenti nel tardo pomeriggio

vedi letture

Settimana intensa per la Lazio di Inzaghi, che domani svolgerà l’ultimo allenamento prima di godere di un giorno di riposo (domenica). Lunedì scorso la squadra si è sottoposta a una serie di tamponi (tutti negativi), ripetuta a quattro giorni di distanza, ovvero oggi. Che è stato un giorno importante in quanto, a distanza di più di tre mesi, si è rivisto a Formello capitan Lulic, in Svizzera da fine febbraio per la seconda operazione alla caviglia. Anche lui, come gli altri rientrati dall’estero (Proto, Lukaku e Moro), si sono sottoposti ai test del caso e al tampone, necessario per il reinserimento in gruppo dalla prossima settimana.

E' tornato Lulic - Il bosniaco continuerà sicuramente a lavorare a parte: il problema alla caviglia non è stato debellato del tutto ed è indietro nel programma riabilitativo. Difficile da capire quando tornerà in campo a pieno regime. L’attenzione di tutti però è rivolta verso le condizioni di Milinkovic, che nella seduta di mercoledì ha rimediato una distorsione al ginocchio dopo una scivolata. Avrebbe dovuto svolgere una risonanza magnetica in Paideia giovedì, ma non si è presentato. La buona notizia è che non c'è alcuna lesione, ma dovrà comunque stare fermo per una decina di giorni. "Sta alla grande, l'ho visto stamattina. Ce la farà per il rientro in campionato", ha dichiarato oggi il responsabile sanitario Ivo Pulcini. Milinkovic comunque prossima settimana farà dei nuovi esami per capire come avrà reagito il ginocchio. Che oggi ha tenuto fermo anche Lucas Leiva, operato in artroscopia lo scorso 4 aprile. Lo staff lo sta gestendo e il brasiliano alterna giorni di riposo ad allenamenti a pieno regime. Strakosha è tornato regolarmente in gruppo, così come Vavro ha ripreso a correre piano dopo lo stiramento all'adduttore. È fermo da mercoledì invece Adekanye, oggi in Paideia per ulteriori accertamenti.

La settimana che verrà - L'intensità negli allenamenti è stata sempre alta, a maggior ragione ora che si avvicina la data X della ripartenza della Serie A (per la Lazio il 24 giugno contro l'Atalanta a Bergamo). In questo mese di 'preparazione' la squadra ha lavorato molto dal punto di vista atletico, adesso lo staff si concentrerà molto di più sugli aspetti di gara. Esercitazioni sul 3-5-2, situazioni da palla inattiva ed, eventualmente, mosse per sorprendere l'avversario di turno. Inzaghi starebbe anche pensando di posticipare l'orario degli allenamenti sul tardo pomeriggio (adesso sono sempre fissati alle 10), in modo tale da far abituare i giocatori in vista del ritorno del campionato.