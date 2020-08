tmw Lazio, oggi secondo allenamento per i biancocelesti: si rivede in campo Lucas Leiva

Secondo allenamento per la Lazio, dopo i test all'Isokinetic di questa mattina. Come ieri, tanto lavoro con il pallone per i ragazzi di Inzaghi, che chiudono la seduta pomeridiana con una partitella a campo ridotto dopo alcune esercitazioni tecniche. Assenti Cataldi, Adamonis, Proto, Acerbi, Patric, Escalante, Lulic, Adekanye e Correa. Buone notizie da Leiva, che si è rivisto in campo: il brasiliano ha svolto differenziato insieme al prof. Fonte.