tmw Lazio, pace fatta tra Peruzzi e Lotito: caso rientrato, il dirigente è tornato a Formello

Caso risolto in casa Lazio. Pace fatta tra il club manager Angelo Peruzzi e il presidente biancoceleste Claudio Lotito, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi dovute alla mediazione avuta dal dirigente per far rientrare il caso Luis Alberto. Peruzzi è tornato ieri a Formello ma non partirà per Dortmund, visto che non si è sottoposto al tampone previsto dalla UEFA.