TMW - Lazio, Parolo: "Meritavamo di fare punti. Handanovic gran portiere"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, si è così espresso in zona mista a San Siro dopo il ko di misura contro l'Inter: "Se produci tanto da qui a fine stagione, farai più punti. Abbiamo sempre cercato di mettere in difficoltà gli avversari, e ci siamo riusciti. Fare gol ed essere decisivi permette di incanalare in un certo modo, ma c'è da dire che anche Handanovic ha fatto grandi parate. Abbiamo tenuto il campo, e la partita viva, fino alla fine. Peccato, perché meritavamo di far punti".

Cosa è mancato? "Abbiamo avuto le stesse occasioni create col Parma, solo che lì erano entrate alla prima e oggi no. Le grandi squadre però sono tali anche perché hanno grandi portieri, e quindi complimenti a loro. Noi però dobbiamo proseguire su queste idee, e penso che i risultati arriveranno. Negli scorsi anni tante volte sbagliavamo la partita, quest'anno invece siamo penalizzati dagli episodi ma non dall'approccio. Dobbiamo essere più concreti e sporchi, come le grandi squadre. SPAL e Cluj se stavamo due-tre a zero nel primo tempo non c'era nulla da dire. Serve poi lavorare dentro le partite".

L'errore di Jony? "È la sua seconda partita in quel ruolo, bocciarlo mi sembra assurdo. Ha un gran piede, ha qualità. Era una palla difficilissima da leggere, è stato bravo D'Ambrosio. Sicuramente la rivedrà per migliorare, lui ci può dare tanto e sono contento che abbia comunque finito la partita con lo spirito giusto. Abbiamo tanti giocatori in grado di giocare, giusto che il mister scelga di gara in gara. Lo spogliatoio è sereno, anche la situazione di Ciro (Immobile, ndr) è stata ingigantita: oggi era il primo a darci la carica. Se il gruppo non fosse unito non avremmo potuto fare una partita del genere".