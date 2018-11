TMW - Lazio, Patric: "Sto crescendo. Col Sassuolo pagata la stanchezza"

Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

L'esterno della Lazio Patric ha parlato ai microfoni di TMW durante l'evento 'La Lazio nelle scuole': "Stiamo facendo buone prestazioni, siamo vivi in tutte le tre competizioni. Il mio momento? Sto facendo molto bene ed il mister mi sta dando minuti, sto dando delle belle risposte e voglio continuare così. Il Milan? E' una gara importante, forse si parla troppo del fatto che non abbiamo vinto con le grandi. Credo che sarà una grande partita. Suso? Ci conosciamo, siamo amici. E' un grande giocatore. Cosa è mancato col Sassuolo? La squadra forse era un po' stanca, la partita ce l'avevamo in mano ma è mancata un po' di freschezza. Fuori casa contro certe squadre però non è mai facile. La sosta? C'è sempre qualcosa da migliorare, a noi adesso serve continuità. Milan senza Higuain? E' un grande giocatore, meglio per noi che non ci sia".