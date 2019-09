Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Felipe Caicedo, centravanti della Lazio, non sarà in Qatar. Il giocatore nei giorni scorsi era finito nel mirino dell’Al Gharafa , alla caccia di una punta di spessore per rinforzare la rosa e puntare al titolo, che però alla fine ha lasciato perdere la pista che portava all’ecuadoregno virando su altri obiettivi.