tmw Lazio, porte blindate a Formello per gli allenamenti: Leiva continua a migliorare

In una Formello blindata, con un nuovo cancello bianco più interno a quello principale (foto in calce ndr), si è ritrovata la Lazio questa mattina, dopo l’intensa giornata di ieri caratterizzata da polemiche, per le partitelle di cui ha parlato il Corriere della Sera e per la ribellione dei club di A al nuovo protocollo imposto dal CTS.

Come sempre gruppo diviso a scaglioni, con Correa, Luiz Felipe, Andrè Anderson e Bastos in campo alle 11: il resto della squadra si alternerà per tutto il resto del giorno.

Percorso con il pallone, in modo singolo, con scarico nella porticina per iniziare la seduta di un’oretta circa. Esercitazioni tecniche alternate a serie di allunghi su tutto il campo, intorno al quale Leiva continua il suo programma riabilitativo dopo l’operazione al ginocchio del 4 aprile. Il brasiliano ha ripreso definitivamente contatto con il pallone, facendo anche lui dei percorsi finalizzati al tiro in una porta a bordo campo.