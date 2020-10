tmw Lazio, primo allenamento con i compagni per Hoedt. Si rivede Luis Alberto

Wesley Hoedt ha finalmente potuto iniziare gli allenamenti con la Lazio. Il difensore, ultimo arrivo in casa biancoceleste, ha svolto le visite mediche sabato e oggi è sceso in campo con i nuovi compagni. Si rivede anche Luis Alberto, rimasto fuori per una settimana di riposo concordato. Bene anche Pereira e Muriqi, entrambi pronti per la prima convocazione.