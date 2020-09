tmw Lazio, prove di formazione per Inzaghi: Fares tra i titolari, ma Marusic resta favorito

vedi letture

Lazio in campo questa mattina per le prime prove tattiche in vista della gara di Cagliari. Assenti Vavro e Luiz Felipe per infortunio, oltre a Bastos, al solito Lulic e a Muriqi (in quarantena in Turchia). Inzaghi ha provato il 3-5-2 e per la prima volta ha schierato a sinistra il neo acquisto Mohamed Fares, che si è alternato con Marusic: il montenegrino rimane comunque favorito per la prima di campionato dei biancocelesti.