tmw Lazio, prove pre Dortmund: Lazzari rischia il posto. Problema fisico per Caicedo

Alla viglia della sfida di Dortmund contro il Borussia in Champions League, Simone Inzaghi deve ancora sciogliere parecchi dubbi di formazione. A partire dal portiere: Strakosha è stato provato con i titolari, ma Reina insidia il suo posto. In difesa dovrebbe tornare Luiz Felipe con Hoedt e Acerbi, mentre sulle fasce rischia la panchina Lazzari: Marusic e Fares sono stati schierati nella rifinitura con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto al centro. Davanti Correa e Immobile: in dubbio Caicedo per un problema fisico, che gli ha impedito di terminare la seduta. Presente all'allenamento, a bordo campo, anche Angelo Peruzzi, dopo aver fatto pace con il presidente Claudio Lotito.