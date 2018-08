TMW - Lazio, quattro offerte per il difensore Cipriano. Ma il Santos dice no

© foto di Imago/Image Sport

Non solo il Verona, anche la Lazio ci ha provato per Gustavo Cipriano. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle scorse settimane il Santos avrebbe rifiutato infatti ben quattro offerte del club capitolino per il talentoso difensore brasiliano. I biancocelesti hanno chiesto il classe 2001 in prestito con diritto/obbligo di riscatto, arrivando fino a una valutazione di 1,2 milioni di euro per il 70% del cartellino, ma il Santos non ne ha voluto sapere. Almeno per il momento.