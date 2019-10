Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci saranno né Luis Alberto né Stefan Radu nella Lazio nella sfida di domani sera in Scozia contro il Celtic. Come appreso da TuttoMercatoWeb.com i due giocatori non sono partiti per Glasgow con il resto del gruppo ma sono rimasti a Roma.