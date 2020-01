Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il commento di Stefan Radu, difensore della Lazio, dopo il derby pareggiato con la Roma, dalla zona mista dello Stadio Olimpico: "Sinceramente oggi volevamo vincere, a inizio gara eravamo sicuri di farlo. La Roma però ha fatto una bellissima partita, non dobbiamo togliergli meriti. Oggi è un punto guadagnato. La Roma è venuta a prenderci alti, non ci faceva uscire dalla difesa con grande pressione, la verità purtroppo è che sono stati molto più aggressivi di noi".

Cosa pensate guardando la classifica?

"Il pari li tiene ancora a sette punti, abbiamo visto oggi pure l'Inter pareggiare in casa... Siamo lì, lotteremo fino alla fine per rimanerci".

C'è contraccolpo per il ko di Napoli in Coppa Italia?

"No, lì era stata una grandissima prestazione e meritavamo di vincere".

Ormai è più romano che rumeno...

"Dico sinceramente, per certe partite non dormo da un paio di giorni prima".