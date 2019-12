TMW - Lazio, Radu: "Juve arrabbiata, in Supercoppa sarà diversa"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Stefan Radu ha commentato così in zona mista ai microfoni di TMW il match vinto contro la Juventus: “Credo che con il carattere che ha dimostrato la squadra in quest’ultimo periodo possiamo vincere contro chiunque in questo campionato. Per il resto lascio parlare i giornalisti, noi continueremo a lavorare per arrivare in Champions League a fine campionato. Sono qui da tanti anni, ma un gruppo così compatto e che sa soffrire è una cosa rara. Siamo andati in svantaggio e abbiamo tirato fuori il carattere contro una squadra imbattuta in Europa. Rispetto all'anno scorso siamo molto uniti, e questo fa la differenza”.

Sulla classifica: “Siamo là, in una posizione che ci permetterebbe di andare in Champions. Ma la strada è ancora lunga. Durante la settimana eravamo fiduciosi di poter ottenere un risultato positivo contro la Juvenrus. Quando siamo tornati in campo nel secondo tempo siamo stati più cattivi, sapevamo di poter vincere la partita. In questo momento la Juve è arrabbiata, ha perso contro di noi e non è andata al primo posto in classifica. In Supercoppa affronteremo un'altra squadra".