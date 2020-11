tmw Lazio, rifinitura in vista Champions: ancora assenti Luis Alberto e Lazzari

La Lazio di Simone Inzaghi è scesa in campo da pochi minuti per la seduta di rifinitura in vista della sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo in programma per domani in Russia. Presenti cinque giovani della Primavera, aggregati alla prima squadra: Furlanetto, Franco, Bertini, Czyz e Pica. Ancora assenti invece Luis Alberto e Lazzari, che il tecnico sperava di recuperare. Oltre allo spagnolo e all'ex SPAL sono out anche Radu, Djavan Anderson, Escalante, Vavro e Lulic, con gli ultimi due che non sono comunque stati inseriti in lista UEFA.