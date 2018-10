TMW - Lazio, rifinitura in vista dell'Eintracht. Luis Alberto in gruppo

Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di rifinitura per la Lazio prima della partenza per la Germania, dove domani i biancocelesti affronteranno l'Eintracht Francoforte nella sfida della seconda giornata di Europa League. Luis Alberto e Radu sono in gruppo e lavorano con il resto della squadra a Formello, così come Berisha, che potrebbe esordire dal 1'. La seduta si è aperta con il consueto torello a metà campo.