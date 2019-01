© foto di Federico Gaetano

La Lazio monitora Stefan Ristovski, l'esterno ora in forza allo Sporting Lisbona. I biancocelesti tengono caldo questo obiettivo - insieme a quello di Zappacosta - ma i portoghesi non sono disposti a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. l'operazione potrebbe andare in porto solo a titolo definitivo, per una cifra intorno ai sette milioni di euro.