TMW - Lazio, ritocco per Milinkovic-Savic: proposta da 4 milioni di euro

Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo mercato della Lazio, durante ogni estate. Salvo poi rimanere in biancoceleste, nonostante gli interessamenti di molti club, non ultimi Paris Saint Germain e Manchester United. Igli Tare, a margine dei sorteggi di Europa League, ha spiegato come ci sia un percorso già delineato con il talento serbo, anche per la crescita futura.

RINNOVO E RITOCCO - Così l'idea dei capitolini è quella di rilanciare ulteriormente, ritoccando verso l'alto e portandolo a un ingaggio da top, intorno ai 4 milioni di euro annui (uno in più di quello percepito ora). E magari prolungare un'altra volta, fino al 30 giugno del 2023, con un gentleman's agreement che parla di un possibile addio in caso di offerte di livello, sia per la Lazio che per il calciatore, inseguito da Juventus, Milan e Inter da tempo, ma incastrato in una valutazione da oltre 100 milioni.