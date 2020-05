tmw Lazio, ritorna il pallone nella seduta di oggi. Marusic vince il gioco delle traverse

Questa mattina in campo a Formello Marusic, Milinkovic, Radu, Patric, Silva, Caicedo: gli altri gruppi occuperanno il campo nel resto della giornata. Addominali ed esercizi di mobilità in avvio, poi lavoro individuale con il pallone dopo due giorni di solo lavoro sulla forza. Un’oretta complessiva poi “siete tutti liberi”, come ricorda loro Inzaghi, che durante la seduta celebra Marusic per aver vinto il gioco delle traverse. Con il tecnico a guidare la seduta il prof. Fonte e il preparatore dei portieri Grigioni.