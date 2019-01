TMW - Lazio, Romulo sempre più vicino: ok Genoa, trattativa con l'agente

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Romulo è sempre più vicino alla Lazio: secondo quanto raccolto da TMW, trovata l'intesa di massima col Genoa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, i biancocelesti stanno definendo l'arrivo dell'esterno italo-brasiliano. Trattativa col suo entourage in corso in questi minuti, affare che procede verso la fumata bianca, mentre sul fronte britannico c'è un minimo spiraglio per Timothy Fosu-Mensah, che dopo l'iniziale rifiuto starebbe riconsiderando la propria posizione. La Lazio, però, sta provando a chiudere con decisione per Romulo.