tmw Lazio, seduta senza diversi titolari. Luis Alberto è volato in Spagna

vedi letture

Lazio in campo per la prima delle due sedute in programma quest'oggi: Simone Inzaghi lavora senza tante pedine, che lo staff ha lasciato a riposo per non rischiare considerando che sabato la squadra potrebbe non giocare con l'Atalanta. Oltre ad Acerbi e Lulic, non si allenano Marusic, Patric, Lukaku e Luis Alberto, volato in Spagna per curarsi all'adduttore dopo il problema della settimana scorsa.