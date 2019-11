© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati fatali gli ultimi 20' di Milan-Lazio per Stefan Radu. Il difensore della Lazio a San Siro ha riportato un problema muscolare, che oggi non gli ha permesso di partecipare allenamento di ripresa a Formello. Si teme un piccolo stiramento, tanto che da Formello parlano di 20 giorni di stop per il rumeno, che con ogni probabilità salterà Celtic (giovedì) e Lecce (domenica). Due gare in cui non verrà impiegato neanche Marusic, anche lui fermo un guaio fisico.