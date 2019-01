TMW - Lazio, si insiste per Zappacosta. Il nodo è la formula

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio continua a puntare Davide Zappacosta, terzino destro di proprietà del Chelsea. L'accordo con il giocatore c'è, manca quello dei due club: i londinesi vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, per evitare contrattazioni in estate. Due milioni subito più tredici, i biancocelesti continuano a puntare sul diritto, anche per saggiare per sei mesi la bontà dell'investimento.