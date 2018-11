TMW - Lazio, sondaggio per Zappacosta: possibile prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta potrebbe presto tornare in Italia. Arrivato al Chelsea nello scorso mercato estivo, quello del 2017, dopo le buone prestazioni con Antonio Conte in panchina ha, giornata dopo giornata, perso contatto con la maglia da titolare, finendo sistematicamente in panchina con Maurizio Sarri. Per questo il suo futuro può essere nuovamente in Serie A, con una maglia differente da quella del Torino: nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio, da parte della Lazio, per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto.