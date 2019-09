TMW - Lazio, Strakosha: "Bella giornata. Nessun problema con Immobile"

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, parla dalla zona mista dell'Olimpico dopo il poker bianco-celeste ai danni del Genoa. Di seguito le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Per fortuna non abbiamo preso gol, siamo contenti per la vittoria e per la bella giornata. Pensiamo alla prossima".

C'è stato un siparietto con Immobile sull'esultanza. "Non c'è mai stato nessun problema con Ciro, c'è stato solo un episodio. Siamo tranquilli, io per primo; sono umano e so che posso sbagliare ma lavoro giorno dopo giorno per migliorare, ora abbiamo l'Europa League come prima cosa nella testa. In campionato ci sono tante squadre forte, sappiamo di aver perso qualche punto ma manca ancora molto".