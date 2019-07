TMW - Lazio, Strakosha si aggrega alla squadra ad Auronzo

Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Inzaghi riabbraccia Strakosha. Il portiere titolare della Lazio è arrivato in questi minuti nel ritiro di Auronzo di Cadore, dove il gruppo biancoceleste lavora già da sette giorni. L'albanese in mattinata ha svolto le visite mediche in Paideia e da domani sarà a disposizione dello staff tecnico. Comincerà con un programma personalizzato, visto che sta rientrando da un lungo infortunio al tendine d'Achille.