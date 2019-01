Fonte: Dai nostri inviati a Milano Lorenzo Di Benedetto e Simone Bernabei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dg della Lazio Igli Tare, intervistato a Milano alla cena dei ds, ha parlato così a TMW e agli altri media presenti: "Cosa ci possiamo aspettare dalla Lazio in queste ultime ore di mercato? Poco o niente, un paio di operazioni in uscita e stiamo valutando di fare un'operazione in entrata sulla fascia destra. Murgia? C'è già l'accordo, da domani sarà un giocatore della SPAL. Dusan Basta? Aspettiamo ancora qualche novità? Badelj in partenza? Sono solo voci fatte uscire dalla stampa".