TMW - Lazio, Tare: "Sconfitta che pesa. Non siamo fortunati con Rocchi"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta subita in casa del Milan, il direttore della Lazio Igli Tare ha parlato in mixed zone ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

"Sconfitta che pesa tantissimo?

"Assolutamente sì, soprattutto per come è stata giocata. Nel primo tempo abbiamo dominato, con due grandi occasioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo calati. Il finale della partita lo abbiamo visto tutti e prendiamo atto".

Sugli episodi arbitrali?

"Il primo calcio di rigore un arbitro come Rocchi non può essere così frettoloso a fischiarlo, si vedeva il braccio di Acerbi era attaccato al corpo. Il secondo ci poteva stare come no, c'è il contatto e la prendiamo come una decisione giusta ma penso che anche su Milinkovic-Savic ci poteva essere un calcio di rigore o almeno la possibilità di vederla".

Sulla designazioni di Rocchi?

"Non devo giudicare io queste cose. Siamo sfortunati con Rocchi, vedendo anche la partita contro l’Inter ma anche quella dell’anno scorso quando contro il Milan era al Var. L’anno scorso la Lazio ha perso la Champions per un punto e si spiega anche la reazione nervosa della Lazio".

Kessie e Bakayoko?

"Sfottò che fa parte di una partita accesa, non dobbiamo dargli importanza. Dobbiamo tornare sul campo e concentrarci, c'è un finale di stagione con tanto in palio e noi dobbiamo essere pronti perché questa sconfitta ci ha insegnato tanto”.