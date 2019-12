Fonte: Riccardo Caponetti

Il ds della Lazio Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione di un libro su Dino Zoff, "Dino e la sua Lazio", che si è tenuta al CONI. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono molto emozionato di essere qui per Zoff. Il mio ricordo legato a lui è nel Mondiale dell’82. Ero a Valona, facevamo tutti il tifo per l’Italia. Dobbiamo mantenere umiltà. Il percorso è ancora lungo, la classifica è corta. Ricordo le critiche qualche settimana fa, ora siamo in una posizione che ci permette di sognare. Dobbiamo restare con i piedi per terra".