tmw Lazio, tentativo per riportare in Italia Viti: si lavora sul prestito con diritto dal Nizza

La Lazio starebbe valutando di riportare in Italia Mattia Viti, difensore centrale del Nizza approdato in Francia dall'Empoli la scorsa estate. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club capitolino starebbe lavorando sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Viti (20) nella stagione in corso ha messo a referto con il club transalpino 9 presenze (7 in Ligue 1 e 2 in Conference League) con un gol messo a segno.