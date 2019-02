Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Visite mediche in corso per il centrocampista italo-brasiliano Romulo. Il calciatore ex Genoa, sbarcato nella Capitale nell'ultimo giorno di calciomercato, dopo l'allenamento di questa mattina s'è recato presso la clinica Paideia per svolgere i test fisici utili per scendere in campo con la nuova maglia.