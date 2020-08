tmw Lazio, visite mediche in corso per Pepe Reina

vedi letture

Pepe Reina ha iniziato questa mattina presto la sua nuova avventura in maglia biancoceleste. Il portiere spagnolo è arrivato poco fa in clinica per effettuare le visite mediche di rito con il club di Lotito, poi sarà la volta delle firme e l'inizio della carriera laziale per l'ex Milan. Di seguito la foto dell'inviato di TMW: