Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Giornata di visite mediche per Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 che la Lazio ha acquistato a titolo definitivo dal Partizan Belgrado per 5.5 milioni di euro. Il giovane calciatore che resterà un altro anno in prestito nel club serbo s'è recato quest'oggi in Paideia per svolgere le visite mediche prima del tesseramento.