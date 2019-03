TMW - Lazovic: "Sto trattando col Genoa, ma non dipende solo da me"

Fonte: Andrea Piras

Darko Lazovic, esterno d'attacco del Genoa, ha parlato a margine di un evento con i tifosi rossoblù in centro a Genova. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire dalla gara giocata in Champions dalla Juventus (prossima avversaria in campionato): "La Juventus contro l'Atletico Madrid è entrata in campo nel modo giusto e ha giustamente vinto. E' una grande squadra, con grandi giocatori e l'ha dimostrato anche ieri sera. Adesso dobbiamo prepararci bene per fare un buon risultato domenica. A Parma abbiamo perso dopo un periodo positivo, anche se nelle due partite precedenti non abbiamo giocato al massimo. Ci è mancata un po' di cattiveria in avanti, dobbiamo migliorare e speriamo di farlo già da domenica. Juve a Marassi più scarica mentalmente? Non penso, verranno per vincere come sempre. Noi però dobbiamo guardare a noi stessi, cercando di dare più del 100%. Io sono pronto a duellare sulla fascia contro i bianconeri. Adesso gioco più avanti rispetto a prima nel tridente, ma posso fare ancora meglio. Il nostro problema del gol? Forse è una fase dove abbiamo difficoltà, prima invece era diverso. Pensiamo già a sbloccarci domenica. Sanabria? Tutti gli attaccanti attraversano momenti difficili sotto porta. E' arrivato segnando subito e tutti si aspettavano che segnasse sempre come Piatek. E' un grande giocatore con molte qualità, le dimostrerà in campo, sono sicuro. Il mio contratto in scadenza? Sto trattando con la società, vediamo in futuro cosa succede. Sono qua da 4 anni ma come sempre succede nel calcio non dipende soltanto da me".