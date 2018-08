TMW - Le cifre del triangolo Juve-Milan: Bonucci si abbassa l'ingaggio

Fiorentina, le offerte per Eysseric non soddisfano: può restare

Torino, anche il Bordeaux su Niang: il Nizza resta in vantaggio

Napoli, per arrivare a Rodrigo serve prima una cessione in attacco

A Tuttomercato dalle 17 alle 19: fatta per Higuain-Bonucci

135 milioni per una splendida follia di inizio agosto

Juventus, in corso incontro con l'agente di Favilli: andrà al Genoa

Atalanta, Gasperini: "Caldara ha lavorato tanto, va in una grande"

Serie A, live dai ritiri - Parma, in quattro lavorano a parte

Higuain-Caldara-Bonucci: Pipita in viaggio per Milano

Bonucci lascerà gli States: domani atteso in Italia per il ritorno alla Juve

E gli ingaggi? Caldara percepirà 2,2 milioni di euro, a salire, per un quinquennale. Higuain arriverà sui 7,5 - più premi soprattutto legati ai gol - che è poi quello che già intascava dalla Juventus. E Bonucci? Qui sta la vera rivoluzione: un anno fa prendeva 4,5 dalla Juventus, al Milan era intorno agli 8. Così il difensore ha deciso di abbassarsi lo stipendio, arrivando a 6 milioni annui, ma con bonus sostanziosi - in base alle vittorie - che portano il tutto intorno agli 8 attuali. DI fatto Bonucci si è decurtato parte dell'ingaggio, scommettendo sulla Juventus e sulla voglia di vincere nuovamente. Magari anche la Champions League.

Bonucci e Caldara alla pari, Higuain prestito a 18 milioni di euro più riscatto fissato a 36. Un triangolo che premia tutti, soprattutto in bilancio: il Milan fa plusvalenza con Bonucci, pagato 42 milioni un anno fa e oggi prezzato 40. Caldara, preso un anno e mezzo fa dall'Atalanta, ha praticamente raddoppiato il proprio valore, da 25 (meno ammortamenti vari) fino a 40. E Higuain, di fatto, sarà plusvalenza fra un anno, perché ora a 54 milioni di impatto sul bilancio juventino.

