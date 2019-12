TMW - Le richieste di Amrabat e le ultime sul doppio affare Hellas-Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia trattativa in corso tra Napoli ed Hellas Verona: nel mirino del club azzurro per la prossima estate ci sono il difensore kosovaro classe '94 Amir Rrahmani e il centrocampista 23enne Sofyan Amrabat. Due operazione che il Napoli vuole chiudere in fretta per anticipare la concorrenza permettendo però a entrambi i calciatori di chiudere la stagione nella squadra allenata da Ivan Juric.

Cristiano Giuntoli in questi giorni procede su più fronti: con Rrahmani accordo già raggiunto fino a giugno 2025, mentre per Amrabat si continua a discutere. L'offerta del Napoli è stata di quelle importanti, più del doppio rispetto all'attuale ingaggio, ma il giocatore per ora riflette anche per capire se, una volta sbarcato a Napoli la prossima estate, avrà garanzie sul suo impiego in cabina di regia.

Parallelamente, Napoli ed Hellas Verona stanno discutendo del costo dei due cartellino: il club di patron Setti chiede circa 30 milioni di euro per entrambi, valutazione non distante dall'offerta della società partenopea.