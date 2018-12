Fonte: Dal nostro inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del tanto atteso Superclasico, in programma alle 20:30 al Santiago Bernabéu. Marcelo Gallardo da una parte e Guillermo Barros Schelotto dall'altra non hanno ancora sciolto le ultime riserve, ma alla fine sembra che i blasonati Tevez e Zarate siano destinati alla panchina, almeno all'inizio. River Plate in campo con cinque difensori e l'ex Genoa Pratto a guidare l'attacco, Boca Juniors col doppio nueve Benedetto-Abila. Il talento, insomma, non mancherà di certo.

Queste le probabili formazioni delle due compagini:

River Plate (5-4-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco, L. Martínez; E. Palacios, E. Pérez, Ponzio, G. Martínez; Pratto. All.: Gallardo.

Boca Juniors (4-4-2): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Pavon, Barrios, Nández, Pérez; Benedetto, Abila. All.: Barros Schelotto.