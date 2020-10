tmw Le ultime sulla Lazio: col Dortmund torna Luiz Felipe, tre cambi rispetto alla Samp

Aggiornamenti da Formello, in vista della gara che questa sera metterà la Lazio di fronte al Borussia Dortmund. Simone Inzaghi, nella rifinitura svolta questa mattina, ha provato un undici che prevede tre cambi rispetto alla gara contro la Sampdoria: Luiz Felipe (all'esordio stagionale) dovrebbe tornare al centro della difesa con Patric e Acerbi. Marusic e Fares sulle corsie di centrocampo, Correa-Immobile coppia centrale. Confermato il centrocampo Milinkovic-Leiva-Luis Alberto: in porta, come di consueto, ci sarà Strakosha. In bilico la convocazione di Cataldi, che domenica ha accusato un attacco influenzale (è risultato negativo al tampone).

Il probabile undici della Lazio questa sera (3-4-1-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Fares; Luis Alberto; Correa, Immobile.