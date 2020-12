tmw Le ultime sulla Lazio: domani Immobile titolare con Caicedo. Luis Alberto riposa

Era in dubbio ma ci sarà, Ciro Immobile, titolare domani contro il Verona con Caicedo. A centrocampo possibile riposo per Luis Alberto, che oggi non si è allenato: al suo posto Akpa Akpro con Leiva e Milinkovic e Lazzari e Fares sulle corsie. Dietro Luiz Felipe, Acerbi e Hoedt, mente in porta di nuovo Reina.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Immobile, Caicedo.