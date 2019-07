TMW - Leao-Milan, le visite slittano a domani. Duarte non arriverà oggi

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Rafael Leao è pronto a sbarcare a Linate e a diventare un nuovo giocatore del Milan. In tutto questo c'è però stato un cambio di programma: diversamente da quanto emerso ieri il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di domani. Per quel che riguarda Duarte non è previsto il suo arrivo oggi ma arriverà a Milano nelle prossime ore.