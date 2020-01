Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce è ormai a un passo da Afriyie Acquah, centrocampista ghanese attualmente allo Yeni Malatyaspor ma ormai prossimo a firmare con i salentini. Nella giornata di domani il giocatore è atteso in Italia dai giallorossi: la trattativa si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Riccardo Saponara, l'accordo col centrocampista attualmente in prestito al Genoa c'è da tempo, ma il Lecce è ancora in attesa del definitivo via libera da parte della Fiorentina.