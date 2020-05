tmw Lecce, allenamenti in gruppi da sei. Si lavora per l'intesa con l'Acaya

Dopo la domenica di allenamenti a casa, il Lecce ha accolto favorevolmente - come il resto delle compagini - la possibilità di lavorare in gruppo. Anche oggi si è andato avanti a turni da sei calciatori ogni ora, con gli opportuni distanziamenti previsti dal protocollo. E soprattutto si è rivisto il pallone, per riprendere confidenza ed effettuare qualche tocco. Sorrisi, qualche battuta e un clima molto sereno. Sinonimo di ciò il patto tra la società e i calciatori di non versare gli stipendi di marzo e girarli in "premio-salvezza". Nei prossimi giorni si proverà anche a raggiungere un'intesa con l'Acaya Club Golf & Resort SPA. Quello il luogo per lavorare in settimana, come del resto fatto nel corso della stagione, per isolarsi da tutto e tutti. Nessun ritiro, ma la possibilità di soggiornare in maniera esclusiva nell'hotel a quattro stelle.