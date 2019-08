Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianelli Imbula è in viaggio per Lecce. Il centrocampista firmerà oggi per il club salentino e arriverà dallo Stoke City in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza dei giallorossi, a patto che il giocatore scenda in campo per almeno 25 partite da almeno 45'. In quel caso i pugliesi pagherebbero il cartellino 4 milioni di euro, con il contratto del giocatore che sarebbe valido per altri tre anni.