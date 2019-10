Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Matteo Bottazzo

Marco Calderoni, terzino del Lecce autore del gol del pareggio a San Siro contro il Milan, ha parlato così in zona mista. Queste le sue parole raccolte da TMW: "E' un pari che vale tanto per la nostra autostima. Abbiamo lavorato bene in questo due settimane, è un punto ottimo per il morale. Il gol? Dopo che ho calciato pensavo andasse sul palo e invece poi è entrata. È stato un bel gol. Domenica contro la Juve ci vorrà più personalità e coraggio, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di oggi. In casa stiamo facendo un po' di fatica, sappiamo il valore della Juventus ma daremo il massimo per portare a casa qualcosa. Milan? Sapevamo che il cambio di allenatore ti porta qualcosa in più. Loro sono partiti forte, poi all'intervallo il mister ci ha detto che cosa non andava e abbiamo fatto una grande ripresa".