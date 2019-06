TMW - Lecce, chiesti al Napoli Luperto e R.Insigne: c'è il sì dell'attaccante

© foto di PhotoViews

Il Lecce ha chiesto al Napoli due giocatori in prestito: si tratta del difensore Sebastiano Luperto e dell'attaccante Roberto Insigne, quest'ultimo in prestito al Benevento nell'ultima stagione. Il Napoli è disposto a cedere a titolo temporaneo i due calciatori che, in questi giorni, stanno facendo le loro valutazioni.

Insigne ha già dato il suo avallo all'operazione, mentre Luperto s'è preso ancora qualche giorno di tempo prima di sciogliere le riserve.