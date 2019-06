Fonte: di Niccolò Ceccarini

Dopo una stagione difficile al Genoa, Gianluca Lapadula cerca il rilancio. E può farlo in grande stile, da protagonista, in Salento: secondo le ultime, infatti, sarebbe vicino il prestito del giocatore dal Grifone al Lecce. Con Fabio Liverani pronto ad accoglierlo a braccia aperte nel suo reparto avanzato: le discussioni sono in corso, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la zampata decisiva. Niente fumata bianca ma la trattativa è nel vivo...