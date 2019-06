Fonte: Alessio Alaimo

Ultime sul Lecce, che continua a lavorare per il portiere di proprietà della Fiorentina Bartlomiej Dragowski. Continuano i contatti col Cagliari per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per Diego Farías, attaccante in prestito all'Empoli nella seconda parte dell'ultimo campionato. In uscita dai salentini c'è il difensore Francesco Cosenza, il suo futuro potrebbe essere al Vicenza.